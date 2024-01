Critics Choice Awards: Jennifer Aniston hat die Hosen an

Hollywood–Star Jennifer Aniston (54) braucht keine ausladende Abendrobe, um aufzufallen. Mit Hose und «Rachel»–Frisur beeindruckte die Schauspielerin am Sonntag (14. Januar) auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards in Los Angeles. Die 54–Jährige überraschte schon vor einer Woche bei der Verleihung der Golden Globes mit einer Frisur, die sehr nah an ihre einstige Haarpracht aus der Serie «Friends» herankam. Der schulterlange Stufenschnitt mit Seitenscheitel wurde durch ihren Part in der Sitcom so weltberühmt, dass er schlicht den Titel «The Rachel» verpasst bekam.