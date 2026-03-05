«Crooks»: Turbulente Netflix-Serie geht im April weiter

Vor rund zwei Jahren feierte der Streamingdienst Netflix mit der deutschen Gangster–Serie «Crooks» einen grossen Erfolg. Und schon sehr bald geht es für Schauspiel–Star Frederick Lau (36) und Co. weiter. Schon am 14. April startet die zweite Staffel von «Crooks». Das hat Netflix heute bekannt gegeben.
Gangster–Serie von «4 Blocks»–Macher
«Crooks» brachte zwei der wichtigsten Personen aus dem deutschen Gangster–Serien–Erfolg «4 Blocks» wieder zusammen: den österreichischen Regisseur Marvin Kren (46) und Frederick Lau. In «Crooks» kriegte es Lau als Berliner Safeknacker Charly aber nicht mit Toni Hamady, sondern dem liebenswerten österreichischen Gangster Joseph zu tun, gespielt von Christoph Krutzler (48).
Darum geht es in der «Crooks»–Fortsetzung
Während Staffel eins noch in Berlin, Wien und Marseille spielte, wird «Crooks» in der Fortsetzung noch internationaler. Denn Joseph hat sich mittlerweile nach Thailand abgesetzt, verliert dort jedoch «in einer Schlägerei ihren grössten Schatz – die Goldmünze», wie Netflix zu den neuen Folgen bekannt gibt.
Gemeinsam müssen es Joseph und Charly, der eigentlich seine «kriminelle Vergangenheit an den Nagel gehängt» hat, einmal mehr mit brandgefährlichen Gegnern aufnehmen. «Unliebsame Bekannte, neue Feinde und eine fremde Umgebung mit ganz eigenen Gesetzen und unsichtbaren Seilschaften – ein rasanter Trip zwischen Leben und Tod», verrät Netflix noch über die bevorstehenden Episoden aus Staffel zwei.
Neben Lau und Krutzler werden auch Brigitte Kren als Margot sowie Svenja Jung und Jonathan Tittel als Charlys Familie Samira und Jonas wieder mit dabei sein. Letztere sollen einmal mehr «unfreiwillig in die kriminellen Machenschaften hineingezogen» werden. Und auch die aus Staffel eins bekannten Lukas Watzl als Rio und Georg Friedrich als Zwanzger sind offenbar noch am Leben und kehren für die neuen Episoden von «Crooks» zurück.