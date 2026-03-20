Crossover: «Promi Taste»-Stars besuchen «Das grosse Promibacken»

Team Kochen trifft auf Team Backen: In der kommenden Folge von «Das grosse Promibacken» am 25. März (20:15 Uhr in Sat.1) schauen «Promi Taste»–Stars bei den Hobbybäckern vorbei. Wie der Sender mitteilt, werden Reality–Star Melody Haase, Sport–Kommentator Elmar Paulke und Comedian Simon Pearce sowie «Promi Taste»–Moderatorin Angelina Kirsch der Backstube einen Besuch abstatten. In Zweierteams nehmen sie sich einer besonderen Challenge von «Promibacken»–Juror Christian Hümbs an: Sie sollen in nur 90 Minuten eine Rigatoni–Torte zaubern.