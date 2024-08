Cuba Gooding Jr. feiert Comeback mit christlichem Film

Sein Glaube scheint Cuba Gooding Jr. (56) wieder auf den richtigen Weg geführt zu haben: Wie das US–Promiportal «Page Six» berichtet, spielt der Oscarpreisträger, der in den letzten Jahren vor allem durch Skandale auf sich aufmerksam machte, in einem neuen christlichen Film namens «The Firing Squad» mit. Der Film basiert demnach auf einer wahren Begebenheit, bei der drei US–amerikanische Gefangene in einem indonesischen Gefängnis ihren Glauben an Christus finden, während sie auf ihre Hinrichtung warten. Neben Gooding Jr. gehören auch Kevin Sorbo (65) und Newcomer James Barrington zum Cast.