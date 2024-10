Cybergrooming: So können Eltern ihre Kinder schützen

Mit Smartphones und Smartwatches können Eltern ihre Kinder überwachen und orten. Ist das Ihrer Meinung nach ratsam? Wie hoch ist die Gefahr, dass Cyberkriminelle Kontrolle darüber erlangen und so mit den Kindern in Kontakt kommen?

Karakaya: Ich würde das Wort «begleiten» benutzen statt «überwachen». Das ist unser Auftrag als Eltern. Ich selbst benutze für meine Tochter auch eine Familien–App, sodass ohne meine Genehmigung keine App heruntergeladen werden kann oder ich die Medienzeit von meinem Kind beschränken kann. Das mache ich nicht heimlich, sondern zeige ihr, was ich alles kontrollieren kann: «Es ist nicht mein Ziel, dich zu überwachen, sondern zu begleiten. Wenn ich merke, dass du in eine falsche Richtung gehst, möchte ich dich warnen und dir auch erklären, warum die Richtung falsch ist.» Wenn sie eine App herunterladen will, schauen wir uns das gemeinsam an und versuchen, auf ein paar Fragen Antworten zu finden: Warum ist diese App kostenlos und auf welche Daten hat diese App Zugang? Bezahle ich am Ende doch mit meinen wertvollen persönlichen Informationen? Wie schaut es mit Datensicherheit und Datenschutz aus? Insbesondere, ab welchem Alter ist die App empfehlenswert?