Cybermobbing gegen Brigitte Macron: Zehn Angeklagte verurteilt

Tochter sagte bei Verhandlung im Oktober aus

Brigitte Macron reichte bereits 2023 Klage wegen Cybermobbings gegen die Angeklagten ein. Verhandelt wurde in Paris am 27. und 28. Oktober 2025. Die Angeklagten verteidigten sich vorwiegend mit dem Argument der Satirefreiheit und ihrer geringen Reichweite. Die First Lady hatte an der zweitätigen Verhandlung nicht teilgenommen. Ihre Tochter Tiphaine Auzière (41) betonte vor Gericht, dass sich der Zustand ihrer Mutter durch die Online–Belästigungen verschlechtert habe. Sie sei angesichts der ständigen Infragestellung ihrer Identität «ständig auf der Hut». «Sie kann die schrecklichen Dinge, die über sie gesagt werden, nicht ignorieren», sagte Auzière, die aus der ersten Ehe der First Lady stammt. Die Auswirkungen hätten sich auf die gesamte Familie ausgewirkt, sogar auf die Enkelkinder.