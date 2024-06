Cyndi Lauper kündigt Abschieds-Tournee an

Die US–amerikanische Sängerin Cyndi Lauper (70) zieht sich nach Ablauf des Jahres von der Live–Bühne zurück. Wie die Künstlerin und der Konzertveranstalter Live Nation am Montag via Instagram bekannt gaben, geht die «Girls Just Want to Have Fun»–Interpretin im Herbst auf Abschieds–Tournee. Ab Oktober wird sie dafür noch einmal in 23 nordamerikanischen Städten in grossen Arenen auftreten, bevor sie ihre Karriere als Live–Künstlerin endgültig an den Nagel hängen wird.