Cynthia Nixon: Auch «Sex and the City» wurde früher heftig kritisiert

Cynthia Nixon erinnert sich an frühe «Sex and the City»–Kritik

«Die Leute waren schon immer sehr leidenschaftlich bei ‹Sex and the City› und jetzt bei ‹And Just Like That...›», sagte Nixon während eines Events am Freitag (17. Mai). Die von 1998 bis 2004 ausgestrahlte HBO–Kultserie «Sex and the City» sei mittlerweile «so sehr in Erinnerung und Sentimentalität verankert, aber am Anfang haben uns die Leute gehasst». Kritiker hätten kurz vor der Jahrtausendwende unter anderem wiederholt bemängelt: «Das sind keine richtigen Frauen, das sind verkleidete Homosexuelle. Frauen reden nicht so. Frauen reden nicht so über Sex.»