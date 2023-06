Cynthia Nixon über Dreh ohne Kim Cattrall: «Kein Eiertanz mehr»

Kim Cattrall wurde erst mal nicht gefragt

In der Vergangenheit war ein möglicher dritter «Sex and the City»-Film gescheitert. Damals hatte es Gerüchte gegeben, dass Cattrall angeblich Forderungen gestellt haben soll, mit denen das Filmstudio nicht einverstanden war. Als später die Pläne für das Spin-off «And Just Like That...» an Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis herangetragen wurden, entschieden die Schauspielerinnen, dass sie ohne Samantha weitermachen könnten, weil sie wussten, was Showrunner Michael Patrick King (68) plante und es auf grossen Zuspruch traf, erklärte Parker im Juni 2022 gegenüber «The Hollywood Reporter». Sie verriet auch, dass sie sich nicht an Cattrall gewandt haben. «Sie hat deutlich gemacht, dass sie das nicht weiter verfolgen wollte», sagte Parker.