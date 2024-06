D-Day-Gedenkfeier: Prinz William und Wolodymyr Selenskyj in Frankreich

Am Nachmittag hat an der französischen Atlantikküste die Haupt–Gedenkfeier zur Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren stattgefunden. Der englische Thronfolger Prinz William (41) nahm in Vertretung seines an Krebs erkrankten Vaters, König Charles III. (75), an der Veranstaltung teil. William begrüsste bei der offiziellen internationalen Zeremonie am sogenannten Omaha Beach in Saint–Laurent–sur–Mer laut «Daily Mail» unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46), der mit Ehefrau Olena Zelenska (46) erschienen war.