D-Day: Peinlicher Moment zwischen Königin Camilla und Brigitte Macron

Bei den D–Day–Feierlichkeiten in der französischen Normandie ist es am Donnerstag (6. Juni) zu einem peinlichen Moment gekommen. Auf der ersten Auslandsreise von König Charles III. (75), seit er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, wurde der britische Monarch von Ehefrau Königin Camilla (76) begleitet. Als diese in der Gemeinde Ver–sur–Mer gemeinsam mit Brigitte Macron (71), der Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46), am Kriegerdenkmal «British Normandy Memorial» eine Blume niederlegte, griff die Präsidentengattin nach der Hand der Königin, was dieser ganz offenbar überhaupt nicht zu gefallen schien.