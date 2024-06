Da sind die aktuellen Yoga-Modetrends

An sich handelt es sich bei Yoga um eine zeitlose Praxis für Körper und Geist, die seit vielen Jahrhunderten Bestand hat. Am 21. Juni wird jedes Jahr der Weltyogatag gefeiert, um die Bedeutung von Yoga zu zelebrieren. Sich auf der Yogamatte oder im Studio in der gewählten Kleidung wohlzufühlen, ist essentiell. Daher kommt hier ein kleiner Einblick in die aktuellen Yogawear–Trends 2024. In diesem Jahr stehen vor allem Komfort und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.