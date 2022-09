«Dachte, ich würde sterben»: Norman Reedus über seinen Unfall

Wie es zu der Gehirnerschütterung kam, erklärte Reedus nicht. «Es war sehr ernst. Es war beängstigend», sagte er nur. «Ich bin schon eine Million Mal ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen worden. Ich bin schon durch Autoscheiben geflogen - aber bei diesem Mal haben bei mir die Alarmglocken geklingelt.» Bereits 2005 hatte der Fanliebling einen schweren Autounfall in Berlin. Damals musste ihm eine Titanfassung in die Augenhöhle eingesetzt und vier Schrauben in die Nase gebohrt werden. Auch am Set von «The Walking Dead» hatte sich der Daryl-Darsteller mehrfach verletzt, war vom Motorrad gefallen.