Daft Punk teilen historischen Auftritt ohne Helme

Daft Punk ohne Roboterhelme

Besonders aufsehenerregend an dem Auftritt: Thomas Bangalter (47) und Guy-Manuel de Homem-Christo (48) verstecken darauf ihre Gesichter nicht unter den typischen Roboterhelmen. Stattdessen spielen sie völlig ohne Masken ein 1,5-stündiges Set in einem Club in Los Angeles mit Hits ihres ersten Studioalbums «Homework». Nur zwei Jahre später traten Daft Punk nur noch mit Roboterhelmen in die Öffentlichkeit.