Dagi Bee über ihren Rückzug: «Mir wurde das alles einfach zu viel»

YouTube–Star Dagi Bee (29) hat auf Instagram erklärt, warum sie sich eine Auszeit genommen hat. «Ich wollte einfach weg», berichtete sie ihren 6,8 Millionen Followerinnen und Followern in dem emotionalen Post. Sie habe in den vergangenen zwei Wochen «alles an Arbeit stehen und liegen lassen und mich einfach nur auf meine Familie, meine Gedanken & mich konzentriert», so die Mutter eines zweijährigen Kindes weiter und fügte hinzu: «Mir wurde das alles einfach zu viel. Zu viel Trash, zu viel Gossip, zu viel Meinungen, zu viel ‹mach doch mal..›, zu viel ‹du musst› .. zu viel ALLES.»