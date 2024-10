Dagmar Manzels letzter «Tatort» lockt fast acht Millionen Zuschauer

Kommissar Felix Voss bleibt dem «Tatort» erhalten

Manzel hatte seit 2015 an der Seite von Fabian Hinrichs (50) als Kommissar Felix Voss als «Tatort»–Duo aus Nürnberg ermittelt. Nach der zehnten Folge ist nun Schluss: Die Schauspielerin scheidet auf eigenen Wunsch aus der beliebten ARD–Krimi–Reihe aus, ihre Figur geht in Rente. Der letzte «Tatort» mit ihr wurde im August 2023 gedreht. «Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören», sagt Manzel in einem Statement zu ihrem Ausstieg auf Instagram. Es sei eine «wunderbare, beglückende, intensive, zehnjährige Arbeit» mit dem verantwortlichen Bayerischen Rundfunk gewesen. Die Zeit habe sie bereichert und glücklich gemacht.