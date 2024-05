«Daheim in den Bergen»-Star Thomas Unger schwärmt von der «Bettszene»

«Wunsch und Wirklichkeit» und «Schulter an Schulter» werden am 10. und 17. Mai jeweils um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt. Was Thomas Unger – der zuletzt auch als Markus–Söder–Darsteller im Singspiel am Nockherberg auf der Bühne stand – von den Dreharbeiten zu den finalen «Daheim in den Bergen»–Episoden nicht vergessen wird, erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.