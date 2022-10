«Dahmer»-Macher Ryan Murphy kontaktierte die Familien der Opfer

Der Schöpfer des Netflix-Hits «Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer», Ryan Murphy (56), hat während der Recherchen zur True-Crime-Serie auch Kontakt zu den Angehörigen und Freunden der Opfer aufgenommen. «Es ist etwas, das wir sehr lange recherchiert haben», erklärte er bei einer Veranstaltung für die Serie im DGA Theatre in Los Angeles. «Und wir haben im Laufe der drei, dreieinhalb Jahre, in denen wir wirklich daran geschrieben und gearbeitet haben, etwa 20 Familien und Freunde der Opfer kontaktiert, um Input zu bekommen, um mit den Leuten zu sprechen, und nicht eine einzige Person hat uns in diesem Prozess geantwortet», beklagte er.