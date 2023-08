«Dahmer»: So wollten die Macher Sympathie mit dem Mörder vermeiden

In Momenten, die sich den Opfern des Mörders widmeten, fühlte Stephanie Filo eine besondere Verantwortung. Für die Sequenz, in der die Angehörigen von den Auswirkungen berichten, die die Morde auf sie hatten, nahm sie sich besonders viel Zeit. Sie arbeitete immer wieder an ihr, legte sie beiseite und dachte über sie nach. «Ich habe sie schliesslich in Angriff genommen, als ich in der richtigen Stimmung dafür war, und so hat sich ein Grossteil der Arbeit an dieser Serie angefühlt», sagte sie zu «Variety».