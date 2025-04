«Dahoam is Dahoam» bekommt 395 neue Folgen

Gute Nachrichten für alle Fans der Geschichten rund um das fiktive bayerische Dorf Lansing: Die beliebte Vorabendserie «Dahoam is Dahoam» wird auch in den kommenden Jahren auf den Bildschirmen zu sehen sein. Das zuständige Gremium des BR–Rundfunkrats hat in seiner Sitzung am Montag, 31. März 2025, einer Fortführung der Produktion zugestimmt, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte.