«Dahoam is Dahoam»-Neuzugang Gonca de Haas spielt «echten Freigeist»

In der Serie ist Leon bei seiner liebevollen Oma Sevim (Özay Aslanhan) aufgewachsen, die mit ihm von Frankfurt nach Lansing gezogen ist, um seinen leiblichen Vater Hubert (Bernhard Ulrich) kennenzulernen. Zu seiner Mutter hatte der rebellische Teenager jahrelang keinen Kontakt. «Rana und Leon kennen sich kaum», so de Haas. Es brauche von beiden Seiten Geduld und Verständnis. In ihrer eigenen Familie ist der Schauspielerin Kommunikation sehr wichtig: «Wir sprechen Missverständnisse offen an und hören gegenseitig zu. Und wenn's mal kracht, dann schaffen wir es oft, bei gutem Essen und gemeinsamem Kochen wieder zusammenzufinden.» Ihre Familie beschreibt sie als «ziemlich temperamentvoll, was sicher am bunten Mix aus Italien, Türkei, Holland und Deutschland liegt».