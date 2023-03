«Daisy Jones & the Six»: Was von der Musical-Serie zu erwarten ist

«Daisy Jones & The Six» erzählt in zehn Folgen die Geschichte einer fiktiven Erfolgsband der 70er Jahre. Sängerin Daisy Jones (Riley Keough, 33) wirbelt darin die Band The Six um Leadsänger Billy Dunne (Sam Claflin, 36) nicht nur musikalisch auf. Zusammen werden die Musiker zu Superstars, erreichen die Spitze der Charts. Am Höhepunkt ihrer Karriere angekommen, löst sich die Band 1977 nach einem ausverkauften Stadionkonzert auf. Die Gründe dafür sind bis heute unbekannt. Eine Dokumentation einige Jahrzehnte später soll dies nun ändern.