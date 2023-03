Daisy Ridley meldet sich zurück: Hauptrolle in Amazon-Serie im Visier

Darum geht es in «The Better Liar»

In dem im Jahr 2020 erschienenen Roman «The Better Liar» führt die junge Mutter Leslie Flores ein dem Anschein nach perfektes Leben - mit einem sie liebenden Ehemann und einem traumhaften Zuhause im US-Bundesstaat New Mexico. Auch um ihren im Sterben liegenden Vater kümmert sich Leslie fürsorglich, aber als sie nach dessen Tod erfährt, dass sie ihr Erbe nur erhalten wird, wenn sie ihre ihr fremd gewordene Schwester findet, trifft Leslie eine folgenschwere Entscheidung: Sie engagiert die Schauspielerin Mary, um ihre Schwester Robin zu verkörpern - doch sowohl in Marys als auch in Robins Vergangenheit verstecken sich dunkle Geheimnisse.