Dakota Johnson: Darum trägt sie so gerne Nacktkleider

Weiter blickte die Schauspielerin auf ihre besonderen Fashionmomente zurück: «Manchmal stehen mir diese Kleider gut. Aber es gab auch welche, die wir anprobiert haben und die überhaupt nicht gut aussahen. Es kommt auf die Form, die Verarbeitung, die Farbe und alles andere an. Wenn ich also ein schönes Kleid finde, in dem ich mich wohlfühle, möchte ich es natürlich tragen! Und es macht Spass, ein sexy Kleid zu tragen.»