Dalai Lama: Mönch in Flipflops gegen Weltmacht

1952 kehrte Heinrich Harrer in seine Heimat zurück und schrieb das Buch «Sieben Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama.» Es wurde in 53 Sprachen übersetzt und 1997 mit Brad Pitt (61) in der Hauptrolle verfilmt. Der Kontakt zwischen Harrer und Tenzin Gyatso riss nie ab. 1992 besuchte der Dalai Lama seinen Freund zu dessen 80. Geburtstag im Kärntner Heimatort Hüttenberg, 2002 kam er zu seinem 90. Geburtstag, und 2006 legte er, vier Monate nach dem Tod Harrers, den Grundstein zum Tibet–Zentrum Hüttenberg.