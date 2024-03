«Dallas»-Star Patrick Duffy: Am Ende siegt immer der Gute

Das Leben nach «Dallas»

Patrick Duffy hatte eine Bedingung für seine Rückkehr: Er sollte im Anschluss an «Dallas» die Hauptrolle in einer eigens für ihn konzipierten neuen Serie spielen. So kam es auch: Als 1991 nach 14 Staffeln mit 357 Folgen Schluss war mit «Dallas», spielte Duffy in der Familien–Sitcom «Eine starke Familie» einen getrennten Familienvater, der eine Witwe (Suzanne Somers, 1946–2023) heiratete. Beide brachten jeweils drei Teenager–Kinder mit in die Ehe. Die Serie lief über sieben Staffeln bis 1998.