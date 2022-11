Auch in diesem Jahr moderiert Johannes B. Kerner (57) mit «Dalli Dalli - die Weihnachtsshow» (25.12., 20:15 Uhr, ZDF) wieder die Spezialausgabe eines Klassikers an den Feiertagen. In temporeichen Wort- und Aktionsspielen dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester.