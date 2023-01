Damar Hamlin weiter auf dem Weg der Besserung

Am 8. Januar hatte sich Dean Hamlin erstmals aus dem Krankenhaus gemeldet. «Wenn man echte Liebe in die Welt trägt, kehrt sie dreifach so stark zu einem zurück», schrieb er unter anderem. «Die Liebe ist überwältigend gewesen, aber ich bin dankbar für jede einzelne Person, die für mich gebetet und sich nach mir erkundigt hat».