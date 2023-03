Damian Hardung wurde schon in der Schule mit James Dean verglichen

Die zweite Staffel «Unsere wunderbaren Jahre» startet. Was sollte man aus der ersten Staffel wissen?

Damian Hardung: Ich habe mir die erste Staffel nicht angesehen, deshalb kann ich die Frage relativ schnell beantworten. Natürlich gibt es Handlungsstränge, die aufgegriffen werden, oder zu denen die zweite Staffel einen Bezug hat, aber ich denke, man versteht den Kontext in jedem Fall. Für mich als Schauspieler war es so, dass ich nichts wissen wollte, was Winne nicht wissen kann, weil er erst in Staffel zwei einsteigt. Deswegen habe ich im Drehbuch auch immer nur das gelesen, was Winne wissen kann. Er ist so naiv und fröhlich in dem, was er tut, sodass ich mein Spiel nicht mit zu vielen Zusatzinformationen belasten wollte.