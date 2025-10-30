Damiano David und Dove Cameron: Haben sie sich verlobt?

Kürzlich feierten sie Jahrestag

Erst kürzlich feierten die ehemalige Disney–Darstellerin und der ESC–Gewinner von 2021 ihr zweijähriges Jubiläum mit einem emotionalen Instagram–Post. «Die besten zwei Jahre meines Lebens», schrieb Cameron Anfang Oktober zu einem Karussell. «Ich habe mindestens einmal pro Woche Tränen in den Augen, weil das Leben mit dir so schön ist. Ich liebe dich auf eine Weise, die ich nie mit Worten ausdrücken könnte, aber ich werde nie aufhören, es zu versuchen.» Der Sänger fügte in der Kommentarspalte hinzu: «Der beste Teil des Lebens.»