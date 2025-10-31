Damiano David und Dove Cameron: Haben sie sich verlobt?

Haben sich Måneskin–Frontmann Damiano David (26) und Schauspielerin Dove Cameron (29) verlobt? Das berichtet TMZ. Fotos, die dem US–Klatschportal vorliegen, zeigen das Paar Arm in Arm im australischen Sydney, wo der italienische Musiker diese Woche einen Auftritt hatte.
Beide sind auf den Schnappschüssen in schwarzen Outfits durch die Strasse laufend zu sehen, Damiano David mit Zigarette im Mund. Besonders auffällig: Dave Cameron trägt einen grossen, funkelnden Ring am Finger. Beide strahlen über beide Ohren.
Kürzlich feierten sie Jahrestag
Erst kürzlich feierten die ehemalige Disney–Darstellerin und der ESC–Gewinner von 2021 ihr zweijähriges Jubiläum mit einem emotionalen Instagram–Post. «Die besten zwei Jahre meines Lebens», schrieb Cameron Anfang Oktober zu einem Karussell. «Ich habe mindestens einmal pro Woche Tränen in den Augen, weil das Leben mit dir so schön ist. Ich liebe dich auf eine Weise, die ich nie mit Worten ausdrücken könnte, aber ich werde nie aufhören, es zu versuchen.» Der Sänger fügte in der Kommentarspalte hinzu: «Der beste Teil des Lebens.»
Offiziell bestätigt hat das Paar eine Verlobung bisher nicht. Der Sänger befindet sich derzeit auf seiner ersten Solo–Welttournee «Funny Little Fears», nach mehreren Stationen in Europa spielte er kürzlich in Australien und Japan, bevor es im November nach Süd– und Nordamerika geht. Bekannt wurde David als Frontmann der italienischen Rockband Måneskin, die 2021 den Eurovision Song Contest gewann. 2024 startete er seine Solokarriere.