Damit haben die «GNTM»-Models Jermaine und Lea nicht gerechnet

Auch wenn sie den Titel «Germany's Next Topmodel» noch nicht in der Tasche haben, so hat sich für Jermaine (20) und Lea (24) bereits ein Traum in der Show erfüllt. Die beiden haben sich den begehrten Job der Sport– und Lifestylemarke Fila gesichert. Die dazugehörige Kollektion wird unter anderem bei Deichmann erhältlich sein. Die Brand hat für die beiden «GNTM»–Models einen besonderen Nostalgie–Faktor.