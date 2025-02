Damit sorgt Taylor Swift bei der Grammy-Verleihung für Aufsehen

Den Beinschmuck soll die Sängerin persönlich mit Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz kreiert haben, wie unter anderem «Page Six» berichtet. An der Kette rund um ihren Oberschenkel schien ein «T» als Anhänger zu baumeln. Dies könnte sich auf ihren eigenen Namen beziehen – oder, wie viele Fans in den sozialen Medien spekulierten, ein Glücksbringer für ihren Freund Travis Kelce (35) sein. Der NFL–Star tritt am kommenden Sonntag mit seinen Kansas City Chiefs erneut beim Super Bowl an.