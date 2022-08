Dan Aykroyd und Chevy Chase: Komikerlegenden drehen Zombiefilm

In den 80er-Jahren hatten es Aykroyd und Chase zu den erfolgreichsten Komödiendarstellern im Kino gebracht. Vier Mal standen sie gemeinsam vor der Kamera. 1985 spielten sie die Hauptrollen in «Spione wie wir». In «Caddyshack II» (1988) haben beide kleine Parts. Im selben Jahr kam «Der Coach-Trip» ins Kino. Dan Aykroyd spielt eine Hauptrolle, Chevy Chase hat einen Gastauftritt.