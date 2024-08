Dana Schweiger: Ex-Mann Til Schweiger «ist ein ganz toller Vater»

«Das ist meine Familie. Ich habe ihn als Vater meiner Kinder ausgesucht und er ist ein ganz toller Vater», erklärt sie. «Ich glaube, wenn man älter ist, ich bin jetzt 55, ist man auch ein bisschen reifer und nicht so auf sich selbst orientiert.» Als Eltern bringe man die Kinder in diese Welt, da sei es dann wichtig, «dass wir uns auf die Rücksitzbank setzen und die Kinder in den Vordergrund stellen. Das ist meine Familie, das wird auch immer so sein.» Sie seien «eine bunte, aber auch eine ganz normale Familie mit Höhen und Tiefen. Es kann superlustig sein, aber es kann auch mal krachen. Ich finde, das ist auch gesund», sagt Dana Schweiger.