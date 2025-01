Daneben gegriffen? Heidi Klum erntet Häme für ihren Golden-Globes-Look

Zwar ist sie selbst kein Filmstar, doch Heidi Klum (51) gilt als feste Grösse bei den Golden Globe Awards. Seit Jahren nimmt sie an der glamourösen Verleihung in Los Angeles teil, bei der Filme, Serien und Schauspieler ausgezeichnet werden. Im vergangenen Jahr glänzte das Model mit den deutschen Wurzeln in einem voluminösen roten Kleid von Sophie Couture. 2025 wählte sie einen komplett anderen Look.