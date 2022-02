Dänemarks Königin Margrethe II. positiv auf Corona getestet

Margrethe II. eröffnete noch eine Ausstellung

Am vergangenen Dienstag hatte Königin Margrethe II. noch eine Ausstellung im Schifffahrtsmuseum in Helsingør eröffnet. In diesem Jahr feiert die Königsyacht Dannebrog der dänischen Königsfamilie ihr 90. Jubiläum. Seit 1932 ist das Schiff die offizielle Residenz der Royals auf Sommertouren in Dänemark oder bei offiziellen Besuchen in Übersee.