Daniel Aminati in der Karibik: «Ich brauchte einfach mal eine Auszeit»

Im Interview mit «Die Zeit» erklärte Patrice Aminati Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut. Am 8. Oktober teilte sie mit, «die letzte Bestrahlung» geschafft zu haben. Nach dem Ende der Therapie könnte nun womöglich eine besondere Reise folgen. Denn Daniel Aminati kündigte in seiner Story noch an: «Patrice und Charly können hoffentlich bald nachkommen, wenn es die Gesundheit zulässt.»