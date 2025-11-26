Daniel Aminati moderiert Sport-Reality-Format «Exatlon»

Daniel Aminati (52) hat einen neuen Moderationsjob: Er wird ab 2. Dezember das Sport–Reality–Format «Exatlon» (montags bis freitags um 20:15 Uhr) auf Sport1 präsentieren. Die Sendung sei für ihn «die ultimative Mischung aus Sport und Entertainment – härter, packender und authentischer als alles, was es im deutschen Fernsehen gibt», erklärt Aminati in einem Statement. Die Leistungen der Athletinnen und Athleten Woche für Woche seien beeindruckend. «Ich bin stolz, Teil dieses Formats zu sein – und freue mich auf starke Teams, aufregende Challenges und viele emotionale Momente.»