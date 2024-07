Daniel Brühl dreht Film über Tennislegende Gottfried von Cramm

«Break»: Darum geht es im Film um Tennisstar Gottfried von Cramm

«Break» basiert auf dem Sachbuch «"A Terrible Splendor: Three Extraordinary Men, a World Poised for War, and the Greatest Tennis Match Ever Played» des Amerikaners Marshall Jon Fisher. Im Mittelpunkt des Buchs steht Cramms sportliche Rivalität mit dem Amerikaner Don Budge (1915–2000) vor dem Hintergrund des aufziehenden Zweiten Weltkriegs. Neben den «persönlichen und politischen Verwicklungen» soll im Film auch noch eine Dreiecksbeziehung eine Rolle spielen.