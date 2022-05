Daniel Brühl: Ein Füller kostete ihn fast die Freundschaft

Für Regisseur Leander Haussmann (62) weckt das Schreiben in Verbindung mit Liebe positive Erinnerungen. Noch heute erinnert er sich nicht nur an seinen ersten Liebesbrief, sondern auch an den Namen seiner damals Angebeteten - und seinem Widersacher. «Es war in der fünften Klasse, wir Jungs schrieben beide Briefe, die wir heimlich mit verschwitzten Händen durch die Klasse reichten». Haussmann verschönerte seine mit kleinen Zeichnungen und Verzierungen und vermutet: «Das gab den Ausschlag bei ihr für mich». Und eine Belohnung in Form von «Händchen halten» und einem «ersten, zarten Kuss», so Haussmann stolz über seinen damaligen Liebeserfolg.