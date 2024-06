Daniel Brühl erhält Ehrenpreis beim Filmfestival in Karlsbad

Schauspieler Daniel Brühl (46) ist schon längst keine rein nationale Grösse mehr – mit Rollen in «Inglourious Basterds», «Rush – Alles für den Sieg» und nicht zuletzt sein Auftritt als charismatischer Bösewicht im Marvel–Universum haben ihn nach oben in die Traumfabrik von Hollywood geführt. Bald schon wird Brühl eine besondere Würdigung für sein bisheriges Schaffen in der Filmbranche erhalten: Wie die US–amerikanische Branchenseite «Variety» berichtet, zählt der in Barcelona geborene Star zu den diesjährigen Ehrenpreisträgern des diesjährigen Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary (Karlsbad) in Tschechien.