Daniel Brühl überrascht mit seltenem Familienfoto

Daniel Brühl ist mit der Psychologin seit 2016 verheiratet. Von der heimlichen Hochzeit erzählte der Schauspieler erst im Februar 2018 dem Magazin «Bunte». 2016 kam auch der erste gemeinsame Sohn zur Welt, 2020 wurden sie erneut Eltern eines Jungen. Die Familie lebt heute in Spanien. Brühl, dessen Vater der deutsche Fernsehregisseur Hanno Brühl (1937-2019) ist, wurde in Barcelona geboren. Aufgewachsen ist der Darsteller allerdings in Köln.