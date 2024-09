Daniel Craig: Sein Auftritt verzaubert Venedig und seine Ehefrau

In «Queer» liefert Craig laut des Branchenmagazins «Variety» die beste Leistung seiner Schauspielkarriere ab. In dem romantischen Drama des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino (53) spielt der ehemalige Leinwandagent den amerikanischen Auswanderer William Lee in den 1950er–Jahren in Mexiko–Stadt, der eine Romanze mit einem jüngeren Mann eingeht.