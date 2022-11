Daniel Craig und mehr: Starauflauf beim James-Bond-Jubiläum in London

Auch diese Promis waren in London

Auch «Riverdale»-Star K.J. Apa (25), Schauspielerin Daisy Edgar-Jones (24), «Wir sind die Millers»-Darsteller Will Poulter (29) und «Tote Mädchen lügen nicht»-Star Alisha Boe (25) sorgten am Mittwochabend für Glamour in London.