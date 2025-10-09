Daniel Craig und Rachel Weisz: Hand in Hand auf dem roten Teppich

Ein seltener gemeinsamer Auftritt sorgte bei der Londoner Premiere von «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» für Aufsehen. Daniel Craig (57) erschien mit seiner Ehefrau Rachel Weisz (55) auf dem roten Teppich.
Die Veranstaltung fand am 8. Oktober im Southbank Centre, Royal Festival Hall, zur Eröffnung des BFI London Film Festivals statt. Dort zeigte sich das Paar innig: Rachel schmiegte sich für die Fotografen eng an ihren Mann. Daniel kombinierte seinen grauen Tweed–Anzug mit doppelreihigem Revers mit einem hellblauen Hemd und einer rot gestreiften Krawatte. Seine Ehefrau setzte in einem schwarzen Hosenanzug mit weissem Hemd und dunklem Lippenstift auf klassische Business–Eleganz.
Privatsphäre als oberstes Gebot
Seit ihrer Hochzeit 2011 halten Craig und Weisz ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt liegt über ein Jahr zurück – im September 2024 besuchten sie die Loewe–Modenschau während der Pariser Fashion Week. Die Oscarpreisträgerin erklärte 2015 dem «More»–Magazin ihre Haltung deutlich: «Man muss seine Ehe schützen. Wenn man jung ist, erzählt man seinen Freundinnen alles. Eines der grossen Privilegien, kein Teenager mehr zu sein, ist, dass man nicht mehr alles teilen muss.»
Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die 2018 geboren wurde. Deren Name wurde nie öffentlich gemacht. Craig betonte im November vergangenen Jahres gegenüber der «New York Times», dass er nun selektiver bei der Auswahl seiner Filmprojekte sei: «Ich habe eine Sechsjährige zu Hause, und ich möchte nicht mehr so viel von zu Hause weg sein wie in der Vergangenheit.»
Star–Aufgebot auf dem roten Teppich
Die Premiere zog zahlreiche hochkarätige Stars an. Mila Kunis (42) überzeugte in einem schwarzen, trägerlosen Abendkleid mit perlenbesetztem Oberteil und satiniertem Ballonrock. Kerry Washington (48) erschien in einer figurbetonten, silbernen Pailletten–Robe, während Schauspiel–Legende Glenn Close (78) in einem schwarz–silbernen Haremsjumpsuit mit Samthandschuhen bis zum Ellenbogen beeindruckte.
Weitere Co–Stars wie Cailee Spaeny (27) in einem cremefarbenen Neckholder–Kleid, der irische Schauspieler Andrew Scott (48) in salbeigrünen Hosen, rosa Hemd und buttergelber Jacke sowie Josh Brolin (57) in lässiger Kombination aus grauer Anzughose und grünem Samtblazer über einem weissen Shirt komplettierten das Ensemble. Daryl McCormack (32) setzte mit einem übergrossen grauen Anzug, dunkelgrünem Hemd und schwarz–weiss gepunkteter Krawatte modische Akzente.
Kritiker feiern den dritten Teil
In der dritten Fortsetzung der erfolgreichen Whodunit–Reihe von Regisseur Rian Johnson (51) ermittelt Detektiv Benoit Blanc in einem düsteren Mordfall in einer Kirche. Noch vor dem offiziellen Kinostart hat «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» bereits für Furore gesorgt, wie «Mail Online» zusammenfasst.
Der Film erreichte auf «Rotten Tomatoes» eine perfekte Bewertung von 100 Prozent. «Collider» urteilt: «‹Wake Up Dead Man› ist verschlungener, dunkler und emotionaler als die beiden vorherigen Teile. Johnson erforscht darin Konzepte von Glaube und Logik sowie die Mythenbildung, die uns durch den Tag bringt – alles eingebettet in ein brillantes Mordmysterium.» «Punch Drunk Critics» bezeichnen ihn als «das komplexeste Rätsel von allen, das sich mit Themen wie Glaube, Erlösung, Rache und Vergebung auseinandersetzt». «The Wrap» nennt die Netflix–Produktion einen «herrlich verrückten Gothic–Horror» und fügt hinzu: «Obwohl ‹Wake Up Dead Man› der ‹Knives Out›–Film ist, der sich am meisten mit existenziellen Fragen rund um den Tod beschäftigt, ist es auch derjenige, der am lebendigsten wirkt.»
«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» kommt am 27. November in ausgewählte Kinos und startet am 12. Dezember auf Netflix.