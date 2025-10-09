Daniel Craig und Rachel Weisz: Hand in Hand auf dem roten Teppich

Der Film erreichte auf «Rotten Tomatoes» eine perfekte Bewertung von 100 Prozent. «Collider» urteilt: «‹Wake Up Dead Man› ist verschlungener, dunkler und emotionaler als die beiden vorherigen Teile. Johnson erforscht darin Konzepte von Glaube und Logik sowie die Mythenbildung, die uns durch den Tag bringt – alles eingebettet in ein brillantes Mordmysterium.» «Punch Drunk Critics» bezeichnen ihn als «das komplexeste Rätsel von allen, das sich mit Themen wie Glaube, Erlösung, Rache und Vergebung auseinandersetzt». «The Wrap» nennt die Netflix–Produktion einen «herrlich verrückten Gothic–Horror» und fügt hinzu: «Obwohl ‹Wake Up Dead Man› der ‹Knives Out›–Film ist, der sich am meisten mit existenziellen Fragen rund um den Tod beschäftigt, ist es auch derjenige, der am lebendigsten wirkt.»