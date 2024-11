Daniel Craig will für seine Tochter häufiger zu Hause sein

Daniel Craig wurde vor allem als James Bond weltberühmt. Er spielte die ikonische Rolle in fünf Filmen, beginnend mit «Casino Royale» (2006) bis «Keine Zeit zu sterben» (2021). Sein neuer Film «Queer», in dem er die halbautobiografische Hauptrolle des schwulen US–amerikanischen Autors William S. Burroughs (1914–1997) verkörpert, kommt am 2. Januar 2025 in die deutschen Kinos.