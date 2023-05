Daniel Day-Lewis: Seltener Ausflug zurück in die Öffentlichkeit

Apropos Treue: Weitere Fotos zeigen den 66-Jährigen Hand in Hand mit seiner langjährigen Ehefrau Rebecca Miller (60), mit der er seit 1996 verheiratet ist und zwei gemeinsame Söhne hat. Gemeinsam teilen sie sich ihre Zeit laut des Berichts zwischen ihren Wohnsitzen in Annamoe in Irland und New York City in den USA auf. Bis zu dieser Woche hatte es der Star aber weitestgehend zu vermeiden gewusst, auf offener Strasse ausfindig gemacht zu werden.