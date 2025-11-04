Daniel Day-Lewis zofft sich mit «Succession»-Star Brian Cox

Lob für Jeremy Strong

Über Jeremy Strong äusserte sich der Star von «There Will Be Blood» ausschliesslich positiv: «Er ist ein sehr guter Schauspieler. Ich weiss nicht, wie er an die Dinge herangeht, aber ich fühle mich in keiner Weise dafür verantwortlich.» Day–Lewis ist bekannt dafür, während Dreharbeiten komplett in seine Rollen einzutauchen. Diese Arbeitsweise verteidigt er stets vehement: «Es nervt mich, dass das Ganze als ‹er ist voll auf Method gegangen› dargestellt wird. Was zum Teufel? Denn es wird unweigerlich mit der Vorstellung von einer Art Wahnsinn verbunden.»